غرفة أبوظبي تبحث مع وفد برازيلي فرص تعزيز الأعمال

بحث عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي - خلال لقائه وفدا برازيليا برئاسة روي كوستا دوس سانتوس، حاكم ولاية باهيا البرازيلية.. الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات التجارية بين كل من إمارة أبوظبي والبرازيل.

تأتي الزيارة في إطار جولة يقوم بها حاكم الولاية في عدد من المؤسسات والهيئات في أبوظبي على رأس وفد يضم مجموعة من المسؤولين وأصحاب الأعمال من ولاية باهيا.

وقدم أعضاء الوفد - خلال اللقاء الذي عقد في مقر غرفة أبوظبي بحضور محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة - تعريفا بولاية باهيا البرازيلية وتقديمها كشريك في المجالات ذات الأولوية المشتركة مع دولة الإمارات والمستثمرين ورجال الأعمال من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الولاية، إلى جانب تعزيز علاقات الشراكة بين الولاية وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص.

وأطلع سعادة عبدالله محمد المزروعي الوفد الزائر على الدور الذي تضطلع به غرفة أبوظبي في مسيرة تنمية الأعمال ودعم القطاع الخاص في الإمارة، كونها الممثل عنه والمنظمة لشؤونه، مؤكدًا على البيئة الاستثمارية لإمارة أبوظبي، وكيف أصحبت إحدى الوجهات العالمية الجاذبة للأعمال، والتي توفر مجالات واسعة لتيسير بنائه ونموه، مشددًا على أن الغرفة حريصة على تعزيز علاقات الأعمال مع جمهورية البرازيل التي تعد من أهم الشركاء التجاريين والمستثمرين الدوليين فيها.

من جانبه أعرب وفد باهيا البرازيلية عن تطلعه الكبير لتوطيد علاقات التعاون التجاري مع بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي، وبناء الشراكات وعقد الاتفاقيات التي تخدم الأهداف المشتركة للجانبين، مشيرًا إلى أن ولاية باهيا تشكل حلقة وصل رئيسية في التكامل الهيكلي للاقتصاد البرازيلي على الصعيدين المحلي والدولي، وتتمتع بوجود مراكز صناعية متطورة، فهي تهتم بقطاع الطاقة الشمسية والمتجددة، وبالمجال الغذائي والبيئة الزراعية، وبها إمكانيات هائلة في مجال التعدين.

وأكد على أن المسؤولين الحكوميين في باهيا يركزون جهودهم على تعزيز الاستثمار العام والخاص في البنى التحتية والخدمات اللوجستية وإتاحة الفرص للاستثمار الأجنبي، لا سيما دولة الإمارات التي ترتبط مع جمهورية البرازيل بعلاقات صداقة متينة تبشر بازدهار فرص التبادل التجاري.