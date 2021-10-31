جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم 31/10/2021 وفوز الأهلي والزمالك

جدول ترتيب الدوري المصري يشهد عمليات بحث مكثفة من قبل جماهير الكرة المصرية، وخاصةً عقب انتهاء مباريات اليوم 31/10/2021 وفوز الأهلي والزمالك، على فريقي البنك الأهلي وطلائع الجيش على الترتيب.

وحقق النادي الأهلي فوزًا صعبًا على نظيره البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 31 أكتوبر 2021، على استاد الأهلي والسلام، في إطار منافسات الجولة الـ2 من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2022/2021، لذلك يبحث العديد من الجماهير عن جدول ترتيب الدوري المصري.

الأهلي والبنك الأهلي

وأحرز هدف النادي الأهلي الوحيد البديل محمد شريف في الدقيقة 62، بعد متابعتة رائعة لتسديدة عمرو السولية الصاروخية التي ردت من الزنفلي حارس البنك الأهلي وأهداها شريف في المرمى.

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - أكرم توفيق.

خط الهجوم: لويس ميكيسوني - بيرسي تاو - محمد مجدي أفشة.

الزمالك يفوز على طلائع الجيش 0/2

وعلى الجانب الآخر، فاز نادي الزمالك على نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل لا شئ سجلهما أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء في الدقيقة 19 وعمر السعيد في الدقيقة 63، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 31/10/2021، على ستاد برج العرب بالإسكتدرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصرب الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري 2021

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري 2021 للموسم الجاري برصيد 6 نقاط، بينما يحتل نادي الزمالك وصافة الجدول برصيد 6 نقاط أيضًا، ولكن الأفضبية للمارد الأحمر بفارق عدد الأهداف.

لذلك سنستعرض لكم متابعينا الكرام، جدول ترتيب الدوري المصري 2021:-

1- الأهلي 6 نقاط.

2- الزمالك 6 نقاط.

3- بيراميدز – 6 نقاط.

4- الاتحاد السكندري 4 نقاط.

5- سيراميا كليوباترا 4 نقاط.

6- البنك الأهلي 3 نقاط.

7- مصر المقاصة 3 نقاط.

8- المقاولون العرب 3 نقاط.

9- فيوتشر 3 نقاط.

10- إنبي 3 نقاط.

11- سموحة 1 نقاط.

12- المصري 1 نقاط.

13- غزل المحلة 1 نقاط.

14- الجونة 1 نقاط.

15- إيسترن كومباني 0 نقاط.

16- فاركو 0 نقاط.

17- الإسماعيلي 0 نقاط.

18- طلائع الجيش 0 نقاط.