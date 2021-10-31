987 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 987 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 281 مبايعة بقيمة 600.68 مليون درهم منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 142.53 مليون درهم و257 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 458.15 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ثم مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 38 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 3 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الحبية الثالثة وأخيرا مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 1 بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 338.03 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 150.21 مليون درهم و75 رهن فلل وشقق بقيمة 187.82 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الخامسة بقيمة 54 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 45 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 49.18 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للإستثمار الأول بقيمة 32 مليون درهم وأخرى في منطقة الخيران بقيمة 11 مليون درهم.