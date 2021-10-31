الجزائر تعلن وقف العلاقة التجارية النفطية مع المغرب

الاقتصاد
بوابة الفجر
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الجزائر تعلن وقف العلاقة التجارية النفطية مع المغرب


أعلنت الجزائر عن وقف العلاقة التجارية وعدم تجديد العقد الذي يربط الشركة الوطنية الجزائرية لاستغلال الموارد البترولية "سوناطراك" بالديوان المغربي للكهرباء والماء.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان اليوم الأحد، أن الرئيس عبد المجيد تبون تسلم تقريرا حول العقد الذي يربط الشركة الوطنية "سوناطراك" بالديوان المغربي للكهرباء والماء، والمؤرخ في 31 يوليو 2011، وينتهي اليوم الموافق 31 أكتوبر الجاري.

وأضاف البيان أن الرئيس الجزائري، أمر "سوناطراك" بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد، وذلك عقب استشارة رئيس الحكومة، وزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير الطاقة والمناجم" في الحكومة الجزائرية. 

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