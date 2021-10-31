السودان: موقف الإمدادات النفطية مطمئن



قال حسين محمود وكيل وزارة الطاقة والنفط في السودان إن موقف الإمدادات النفطية بالبلاد مطمئن.

وجاء ذلك لدى لقائه بالعاملين بالإدارة العامة للإمدادات النفطية السودانية اليوم، حيث وجه بتوزيع الوقود الكافي لمحطات الخدمة البترولية ومحطات الكهرباء وغاز الأفران الخاص بالاستخدام المنزلي وأشار إلى وصول 6 بواخر تحمل الغازولين الخاص بشركات القطاع الخاص، مبينا إنه قد تم تفريغ باخرة تحمل نحو 43 ألف طن من الغازولين يوم أمس السبت وهنالك باخرة تحمل 39 الف طن من الغازولين في انتظار التفريغ نسبة لعدم وجود مواعين للتفريغ بعد أن أمتلأت المستودعات ببورتسودان، فيما وصلت باخرة يوم الجمعة تحمل 42 ألف طن لتري من البنزين.

وأكد حسين محمود أن الموقف مطمئن جدا والترتيبات منسابة لجدولة البواخر المكدسة في ميناء بورتسودان خلال الأيام السابقة، موضحا أنه وخلال العطلة الرسمية ظل العاملون في التوزيع وبعض الإدارات الأخرى بالوزارة يعملون على رفد المواطنين بالمواد البترولية حيث تم بولاية الخرطوم توزيع 3 ألف وسبعمائة متر مكعب من البنزين وألف و500 متر مكعب من الغازولين و650 طن من الغاز.

وأضاف أنه على مستوى الولايات تم توزيع 2650 متر مكعب من البنزين و2500 متر مكعب من الغازولين و1250 طن من الغاز ويجري العمل على زيادة حصص الولايات من الغاز.