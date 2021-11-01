أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 1-11-2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنوك العاملة في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية، حيث سجلت العملة الأمريكية  أعلى سعر في مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين  يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيها.

 

سعر الدولار اليوم:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. ميسي يُفجر مفاجأة كبرى بشأن العودة إلى برشلونة

عاجل.. أول فرمان من موسيماني بعد فوز الأهلي على البنك الأهلي

ميدو ينتقد نجم الأهلي بسبب تراجع مستواه

عاجل.. أول رد رسمي من كهربا على تسريب أخبار الأهلي

عاجل- موسيماني ينفعل على صحفي بسبب كهربا

أول قرار لـ كارتيرون بعد فوز الأهلي على البنك

موعد مباراة الأهلى والزمالك.. وشرح كيفية الحصول على تذاكر المباراة

كيروش يحسم موقفه من ضم الشناوي لمعسكر المنتخب بشرط