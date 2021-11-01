بهذه الطريقة.. إسراء عبد الفتاح تحتفل بالهالوين

الفجر الفني
بوابة الفجر
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شاركت الفنانة إسراء عبد الفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني، متابعيها وجمهورها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، احتفالها بعيد الهالوين.

 

وظهرت إسراء عبد الفتاح بإطلالة "مرعبة"، مرتدية توب أسود وجيب فضي، وشعر أحمر، وقرون على رأسها، وعلقت قائلة: "الملاك الساقط لجميع القديسين".

 

يذكر أن آخر أعمال إسراء عبد الفتاح مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي ونبيلة عبيد وهالة فاخر وسميحة أيوب وهنادي مهنا وأميرة هاني ومي الغيطي وطارق عبد العزيز وإنجي على ومصطفى أبو سريع، وتأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، وإخراج وائل إحسان.

إسراء عبد الفتاح حمدي الميرغني مسرح مصر منوعات احتفال الهالوين
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