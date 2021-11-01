المغرب: قرار الجزائر بوقف إمداد الغاز "تأثيره ضئيل" على الكهرباء

عربي ودولي
شبكات كهرباء - أرشيفية
شبكات كهرباء - أرشيفية
Advertisements

قال تلفزيون 2 إم المغربي الرسمي، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، نقلا عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إن قرار الجزائر بعدم تجديد عقد الغاز مع المغرب لن يكون له حاليا سوى ”تأثير ضئيل“ على أداء نظام الكهرباء الوطني.

وأضاف أن المغرب اتخذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء وأنه يتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة على المديين المتوسط والطويل.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، الأحد، أن الرئيس عبدالمجيد تبون، أمر شركة ”سوناطراك“ بوقف العلاقة التجارية مع المغرب، وعدم تجديد عقد الغاز معه.

وأوضح بيان صدر عن الرئاسة الجزائرية، أن وقف العلاقة التجارية مع المغرب جاء بعد ”الممارسات ذات الطابع العدواني من قِبل المملكة المغربية تجاه الجزائر، والتي تمس بالوحدة الوطنية“.

وأمس الأحد، انتهى العمل بالعقد الذي يربط البلدين الجارين، ويتم بموجبه نقل الغاز الجزائري عبر الأراضي المغربية وصولًا إلى إسبانيا.

وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، في أواخر أغسطس الماضي، مشيرةً إلى ما اعتبرتها "تصرفات عدائية" لجارتها، وأغلقت، الشهر الماضي، المجال الجوي أمام كل الطائرات المغربية، وهو الأمر الذي اعتبرته المغرب بـ "غير المبرر".

الجزائر المغرب خلافات الجزائر والمغرب اخبار العرب الكهرباء
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. أول فرمان من موسيماني بعد فوز الأهلي على البنك الأهلي

عاجل.. ميسي يُفجر مفاجأة كبرى بشأن العودة إلى برشلونة

عاجل.. رئيس سموحة يُفجر مفاجأة بشأن إعادة انتخابات النادي

عاجل.. الأهلي يحسم الجدل حول مشاركة الشناوي ضد الزمالك

عاجل.. صفقة تبادلية بين ريال مدريد ويوفنتوس

رضا عبد العال: موسيماني ظلم كهربا.. وطارق حامد يضحك على جماهير الزمالك

سبب غياب عمرو أديب عن برنامج الحكاية على "MBC مصر"

في السعودية ومصر.. النقاز وكهربا من مدرسة الزمالك إلى الأهلي أزمات مستمرة