قصة آخر لقطة لمن قتلتها رصاصة خاطئة أطلقها الممثل بالدوين

قصة آخر لقطة لمديرة التصوير القتيلة

في صورة، هي آخر ما ظهرت فيه المصورة السينمائية Halyna Hutchins قبل أن تنطلق رصاصة خاطئة من مسدس، كان بيد الممثل الأميركيAlec Baldwin وقتلتها، نراها فيها الخميس الماضي وقد أدارت ظهرها للكاميرا داخل كنيسة، وعلى رأسها قبعة محبوكة، فوقها سماعات، وأمامها بطل الفيلم الذي اختاروا له اسم Rust كعنوان، قريبا منها مسافة مترين تقريبا.



ولما خرج الجميع إلى حيث سيجري التدرب على تصوير مشهد من الفيلم، وجد بطله 3 مسدسات وضعتها المتخصصة بالأسلحة Hannah Gutierrez على عربة خارج الكنيسة، فاقترب مساعد المخرج Dave Hols وأخرج منها مسدسا طراز Pietta Long Colt.45 قديم، وطمأن بالدوين حين سلمه إليه بأنه آمن.

إلا أن المسدس الذي بدأوا بصناعته منذ 1872 في الولايات المتحدة، وبعد عام بدأ الجيش الأميركي باستخدامه طوال 10 سنوات، وفق ما ألمت به "العربية.نت" من سيرته، كما من وسائل إعلام محلية، كصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، ناشرة الصورة، لم يكن آمنا على الإطلاق، فما إن ضغط الممثل على زناده، إلا وولدت فاجعة لم تكن بالحسبان: الرصاصة التي انطلقت كانت من ذخيرة حية، لا ميتة، وقتلت هالينا هاتشينز في عز الشباب، بالكاد عمرها 42 سنة. كما أصاب مخرج الفيلم Joel Souza في كتفه أيضا، لكنه خرج متعافيا.