تفاصيل انطلاق مهرجان بابل الدولي لأول مرة منذ عام 2003

افتتح في العراق مهرجان بابل الدولي للفنون وذلك لأول مرة منذ عام 2003.

أفادت بذلك قناة Al Sumaria التلفزيونية العراقية وقد جمع مهرجان الموسيقى الأغنية والرقص الذي انتظره العراقيون لمدة 18 عاما بين الفنانين المصريين والعراقيين واللبنانيين والسوريين وغيرهم.

يذكر أن مهرجان بابل الدولي هو مهرجان سنوي يقام على مدرجات مدينة بابل الأثرية في محافظة بابل وسط العراق انطلقت فعالياته أول مرة عام 1987، واستضاف العديد من الفرق العراقية والأجنبية التي قامت بعروض فنية وموسيقية متنوعة.

وتم وقف فعالياته عام 2003 حين اندلعت الحرب في البلاد. وانطلق مهرجان بابل الدولي في العراق بعد احتدام الجدل حول "إلغاء" الفعاليات الغنائية فيه في أعقاب مظاهرات طالبت بمنعها، وقد نفت اللجنة المنظمة إلغاء الفقرات الغنائية قائلة إن تلك الفقرات مسؤولية الرعاة الرسميين ولديهم عقود قانونية.

وحسب منظمي المهرجان فإن برنامجه يتضمن حلقات عديدة إلى جانب الحلقات الموسيقية، بما فيها عروض الأزياء والتحليق بمناطيد الهواء والطيران المظلي ودروس الرسم وغيرها من الحلقات.

ومن شأن المهرجان أن يُظهر وجها ساطعا للعراق، بصفته بلدا يتميز بتنوع الحضارات الثقافات، ويصبح ساحة لتقارب الناس. وعلى الرغم من أن المهرجان حضر إليه العام الجاري الفنانون العرب فقط فإن منظميه يأملون بأن يضعوا أساسا متينا لبعث مهرجان بابل.