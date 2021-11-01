حالة الطقس في الإمارات.. درجة الحرارة معتدلة نهارا ومنخفضة ليلا

حالة الطقس في الإمارات.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 1-11-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات

قال المركز الوطني للأرصاد، إن شهر نوفمبر يعد من ضمن الفترة الانتقالية الثانية ما بين الصيف والشتاء، معلنا أن هذا الشهر يتميز باعتدال درجة الحرارة نهارًا وانخفاضها أثناء الليل.

تفاصيل حالة الطقس في الإمارات

وأكد المركز أن معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى ينخفض خلال هذا الشهر بمقدار 4 إلى 6 درجات عما كان عليه خلال شهر أكتوبر، نتيجة لاستمرار الحركة الظاهرية للشمس نحو الجنوب بعيدا عن المنطقة.

وأوضح المركز أن الرياح السائدة في الدولة خلال شهر نوفمبر تكون جنوبية شرقية في الصباح، تتحول أثناء النهار إلى غربية - شمالية غربية، كما تنشط سرعة الرياح فى بعض أيام هذا الشهر خاصة أثناء العواصف.

حالة الطقس في الإمارات .. تكون الضباب الخفيف

ومن المقرر أن الرطوبة النسبية تزداد خاصة في الصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف خاصة على المناطق الساحلية.