حالة الطقس في البحرين.. ضباب خفيف في بعض المناطق

حالة الطقس في البحرين.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 1-11-2021 في االبحرين؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في البحرين

قالت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات إن الطقس المتوقع اليوم، في مملكة البحرين سيكون ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية ولكنه معتدل خلال النهار.



الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانًا خلال النهار.



ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.



درجة الحررة ونسبة الرطوبة

درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 95% والصغرى 30%.