حالة الطقس في الكويت.. معتدل ليلا ومائل للحرارة نهارا

حالة الطقس في الكويت.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 1-11-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الكويت

قالت الأرصاد الكويتية أن الطقس ليلًا سيكون معتدل وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة.

تفاصيل حالة الطقس في الكويت

وعن حلة الطقس في الكويت.. أكدت الأرصاد الكويتية أن هناك فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق.

وأعلنت الأرصاد الكويتية أن الطقس نهارًا مائل للحرارة وغائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة.