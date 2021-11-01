“لا نملك رفاهية الوقت”

الجزار يوجه بعمل شركات المقاولات على مدار الـ24 ساعة بالعاصمة الإدارية الجديدة

أخبار مصر
جولة وزير الإسكان
جولة وزير الإسكان
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قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة موسعة مساء أمس، لتفقد المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما عقد اجتماعا بمقر جهاز العاصمة لمتابعة الجداول الزمنية للانتهاء من تنفيذ المشروعات.

ووجه وزير الإسكان، بعمل جميع شركات المقاولات في ورديات على مدار الـ24 ساعة، للإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات، مشددا على استبدال الشركات التي لا تحقق الإنجاز المطلوب، ولا تستطيع توفير متطلبات العمل بتلك المشروعات، قائلا: "لا نملك رفاهية الوقت.. ولا مجال للتأخير فى مواعيد الانتهاء من تنفيذ المشروعات".

وأوضح الوزير، أننا ننفذ مشروعات فريدة من نوعها، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتم تنفيذها لأول مرة بمصر، من أجل تحقيق نقلة نوعية في طبيعة العمران، وتوفير جودة الحياة للمواطن المصري، ومنها مشروع منطقة الأعمال المركزية، الذى يضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، أحدها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وكذا مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

جولة الجزار

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المرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار أبراج العاصمة الجديدة جولة للجزار الاسكان

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