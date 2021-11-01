كامل الوزير: تحديث نظم الإشارات يزيد معدلات الأمان

دخول برج الفشن ببني سويف الخدمة

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، عن دخول برج الفشن بنى سويف للخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به.

وذلك ضمن مشروع تحديث نظم الإشارات على خط سكة حديد بنى سويف أسيوط بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.

برج الفشن يتحكم في 79 سيمافور ضوئي

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (15 برج رئيسي و24 برج ثانوي و86 مزلقان) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 81 % حيث تقوم الشركة بأعمال التشطيبات والتركيبات لعدد 5 أبراج على التوازي بمراحل متفاوتة وبرج الفشن ببنى سويف هو عاشر برج رئيسي تم دخوله في الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار - ملوى – مطاى - سمالوط) بمحافظة المنيا وبرج (ديروط – القوصية) بمحافظة أسيوط.

وأشار إلى أن برج الفشن ببنى سويف والمنطقة الاوتوماتيكية بطول 20 كم تتحكم في 79 سيمافور ضوئي وعدد 7 مزلقان يعمل أوتوماتيكيا وعدد 13 موتور تحويلة وعدد 112 تراك كهربي مع تشغيل التقاطر والمسير العكسي ما بين برجي الفشن ومغاغة ولتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 141 كم.

تحديث نظم الإشارات يقلل زمن التقاطر

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن تحديث نظم الإشارات على خط بنى سويف أسيوط يهدف إلى استبدال نظام الإشارات الميكانيكي بآخر إلكتروني حديث ما يؤدي إلى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة في سلامة وأمن مسير القطارات ويسهم هذا في تقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد.

وأضاف أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

والجدير بالذكر أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول نحو ١٩٠٠ كم بتكلفة نحو ٥٠ مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

برج الفشن

أجهزة التحكم بنظم الإشارات على الخط

غرفة التحكم الخاصة بنظم الإشارات الحديثة