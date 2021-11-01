البحرية الإيرانية تحبط هجوم قراصنة على ناقلة نفط في خليج عدن

أعلنت البحرية الإيرانية، اليوم الاثنين، إحباط هجوم قراصنة على ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن، حسب ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني.

وفي وقت سابق، نشرت السلطات الإيرانية مدمرة بحرية مسلحة بصواريخ كروز طويلة المدى في خليج عدن لمرافقة السفن الوطنية التي تبحر في المنطقة، وفقًا لما ذكرته قناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة بالإنجليزية.

وحسب القناة، يًقال إن السفينة الحربية، التي توصف بأنها "المدمرة الأكثر تقدمًا"، سترافقها سفينة لوجستية وحاملة طائرات هليكوبتر.