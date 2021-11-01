عُمان ترفع أسعار الوقود لشهر نوفمبر

رفعت عُمان أسعار الوقود بدءًا من الغد وحتى نهاية شهر نوفمبر / تشرين الثاني القادم، مقارنة بشهر أكتوبر / تشرين الأول الجاري.

وأظهرت الأسعار الجديدة للوقود وفق نظام دعم الوقود، زيادة سعار البنزين أوكتان 91 بواقع 4 بيسات للتر، ليصل إلى 233 بيسة للتر، وبنسبة 1.75 بالمائة على أساس شهري.

وارتفع سعر أوكتان 95 بواقع بيستان للتر، بواقع 3 بيسات إلى 242 بيسة للتر، وبنسبة 1.26 بالمائة، مقارنة بالشهر المنقضي.

وارتفع كذلك سعر بنزين 98، إلى 327 بيسة للتر، بواقع 5 بيسات، وبنسبة 1.55 بالمائة، عن سعره في شهر أكتوبر / تشرين الأول الجاري.

وزاد الديزل بنسبة 6.59 بالمائة، ليصل إلى 275 بيسة للتر، وبواقع 17 بيسة للتر.

وكانت عُمان رفعت أسعار الوقود في شهر أكتوبر / تشرين الأول الجاري.