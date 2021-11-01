محافظ كفر الشيخ يأمر ببحث حالة طفلين يعانيان من ضمور

كانا يجلسان بالشارع

أوقف محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، موكبه بقرية القصابي التابعة لمركز سيدي سالم، أثناء جولته التفقدية رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عند رؤيته طفلين الأول يجلس على كرسي متحرك والثاني تحمله سيدة، وترجل صوبها ليتعرف حالة الطفلين والاستفسار عنهما، خاصة أن والدتهما كانت تقف على جانب الطريق، وتبين أن الطفل الأول، والذي تحمله والدته، عمره 16 سنة، والثاني يجلس على كرسي متحرك 13 سنة.

وأكدت والدة الطفلين أنهما مصابين بضمور، وأنها كانت تتقاضى معاش تكافل وكرامة وتم قطعه، بحجة أن لديها نصف فدان أرض، وأنها تحتاج لنفقات كثيرة لإنفاقها على نجليها.

فقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سرعة بحث حالتها والاستجابة لها، وتقديم الخدمات والدعم اللازم لها.

كما استمع محافظ كفر الشيخ لشكاوى المواطنين بالقرية ومطالبهم، موجها شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، برفع مذكرة تشمل مطالب أهالي القرية.