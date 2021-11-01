بسبب التوك توك.. الهيئة البرلمانية للتجمع ترفض تعديلات قانون المرور

رفضت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع برئاسة النائب عاطف المغاوري، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وقال المغاوري، إن الإهمال الذي تم من قبل الجهات التنفيذية في التعامل مع أزمة التوك توك نموذج يجعلنا نرفض هذا التعديل بخفض سن رخصة الدراجات النارية.

وأضاف، أن الحكومة فشلت في حل أزمة التوك توك وهناك تناقض في التعامل من قبل الجهات التنفيذية حيث يرخص له في بعض الأماكن ويرفض في أماكن أخرى بالإضافة استخدامه كورقة من قبل بعض مراكز القرى.

وأكد النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن فلسفـة مشروعي القانون المقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 سنة 1973 وقانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996، والاقتراحين بقانونين المعروضين تستهدف تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتحقيقًا لتناسق الأحكام التشريعية.

وذكر التقرير البرلماني الذى أعدته اللجنة البرلمانية، البرلمانية، أن هناك حاجه إلى إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك لتحقيق الأهداف الآتية:

١- إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق.

۲- توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.