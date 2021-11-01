ضبط 685 كيلو لحوم فاسدة بالزيتون والخليفة

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن محل لحوم كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) لإدارته المحل "دون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (لحوم) مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، وعثر بداخل المحل على 270 كجم "سجق - كبدة - لحوم - كفتة - رنجة - دواجن وجميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وفي ذات السياق أمكن ضبط المسئزل عن ثلاجة لحوم كائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة) لإدارته الثلاجة "دون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (لحوم) مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، وعثر بداخل الثلاجة على (415 كجم "لحوم مفرومة - سجق - كبدة - ممبار ) وجميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

