تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق 1-11-2021 في مصر

ننشر لكم في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق 1-11-2021 في مصر، حيث يشهد الذهب اليوم استقرارا، وذلك بعد الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب، وعن أسعار الذهب اليوم عيار 18 و21 و24، تستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في السطور التالية ما يلي:

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 18

يبحث العديد من الملواطنين المهتمين بشرا ء وبيع الذهب عن أسعار الذهب اليوم عيار 18، فمن المقرر أن يسجل اليوم نحو 668 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب عيار 21

وعن أسعار الذهب اليوم عيار 21، فيسجل نحو 779 جنيها، للجرام الواحد، وهذ بعد توقف تعاملات الذهب نحو 48 ساعة بسبب الإجازة الأسبوعية.

أسعار الذهب عيار 24

ومن المفترض أن يسجل اليوم عيار 24 نحو 890 جنيها، وهذا للباحثين عن أسعار الذهب اليوم عير 24 بمحافظات الجمهورية.

وعن سعر الجنيه الذهب فيصل لـ 6232 جنيها، وأونصة الذهب 1783 دولارا