اتبع هذه الخطوات لخفض سرقات التيار الكهربائي

تراجع بشكل كبير في الفترة الماضية نسب سرقات التيار الكهربائي، وتم انتظام معدلات الشحن لمستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، بجانب ارتفاع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية لمتابعيها الكرام في السطور التالية آليات وضعتها وزارة لكهرباء لضبط سارقي التيار الكهربائي، وهي كالتالي:

تفعيل حق الضبطية القضائية

قالت وزارة الكهرباء إنه يجب تفعيل حق الضبطية القضائية لـ600 موظف من العاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدوري على المشتركين وتحرير محاضر ضد المخالفين بشكل منتظم.



المرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع

وأكدت الوزارة أنه يجب المرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع عن طريق شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.



التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع

وأوضحت أنه يجب التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافقة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين وتصويرأي تلاعب وإرساله مباشرة.



تحرير محضر سرقة تيار للمشترك

ويجب تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذى يثبت أنه تلاعب في عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك أو التوصيل للغير أو للنفس.



توقيع غرامة سرقة التيار

كما يجب أن يتم توقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".



ووفقا لوزرة لكهرباء، تبين أنه يتم توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".





