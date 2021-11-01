القبض على متهم بالنصب على المواطنين تحت شعار "حملة لدعم مكافحة الفساد"

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم تحت زعم رئاسته حملة لدعم مكافحة الفساد "على خلاف الحقيقة" مدعيًا علاقاته بكبار المسئولين بالدولة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم تحت زعم رئاسته حملة لدعم مكافحة الفساد "على خلاف الحقيقة" مدعيًا علاقاته بكبار المسئولين بالدولة، متخذًا مقرًا لتلك الجمعية والحملة الوهمية كائن بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة "دون ترخيص "وتلقيه مبالغ مالية منهم بعد إيهام ضحاياه بقدرته ونفوذه المزعوم وتسليمهم كارنيهات بإسم تلك الحملة الوهمية بوظائف مختلفة.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى بعض من ضحاياه حيث قرروا قيام المتهم بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بقدرته ونفوذه المزعوم وتسليمهم كارنيهات بإسم تلك الحملة الوهمية بوظائف مختلفة.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبطه بمقر الجمعية المشار إليها، وبتفتيش المقر أمكن ضبط (مجموعة من الكارنيهات بأسماء بعض الأشخاص منسوبة لبعض الجهات)، وبمواجهته إعترف بممارسة ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

