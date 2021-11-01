المؤشرات اليابانية عند أعلى مستوى في شهر



صعدت الأسهم اليابانية أعلى مستوى لها في شهر الاثنين 1 نوفمبر، مدعومة بتوقعات استقرار الحكومة والمزيد من التحفيز المالي بعد أن فاز الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بأغلبية في الانتخابات البرلمانية.

هذا واحتفظ الحزب الديمقراطي الليبرالي المحافظ بزعامة كيشيدا بالأغلبية في مجلس النواب في انتخابات برلمانية أجريت أمس الأحد، ومن المتوقع أن يطرح ميزانية إضافية لدعم الشركات المتضررة من الجائحة.

سجل المؤشر Nikkei أكبر مكاسبه في أكثر من 4 أشهر بزيادة 2.61% إلى 29647 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ أواخر سبتمبر أيلول.

وصعد المؤشر Topix الأوسع نطاقا 2.18%، ليصل إلى أعلى مستوى له في شهر عند 2044.72 نقطة.