الذهب يستقر دون مستوى 1800 دولار للأونصة



استقرت أسعار الذهب الإثنين 1 نوفمبر مع استمرار الضغط من الدولار الأميركي، بينما ينتظر المستثمرون بحذر اجتماع الفدرالي الأميركي بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعا آخر في التضخم.



واستقر الدولار قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين الذي سجله يوم الجمعة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

هذا وجرى تداول الذهب عند 1783.01 دولار للأونصة بعد ان انخفض 1.5% لأقل مستوى في أكثر من أسبوع يوم الجمعة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1784.801 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.2% إلى 23.80 دولار للأـونصة، وزاد البلاتين 0.9% إلى 1026.58 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 1996.57 دولار للأونصة



