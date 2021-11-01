الدولار يتمسك بمكاسبه مقابل العملات الرئيسية

تمسك الدولار بمكاسبه مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم وذلك بعد أن سجل أكبر ارتفاع يومي له في 4 أشهر إذ انحسرت التوقعات المتشائمة لصناديق التحوط قبيل اجتماع المركزي الأمريكي هذا الأسبوع بشأن السياسة. يشهد هذا الأسبوع تركيزا كبيرا على السياسة النقدية في أمريكا وأستراليا وبريطانيا إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تقليص التحفيز وهو العامل الذي أدى إلى ارتفاع الدولار في الأسابيع الأخيرة.

لكن بيانات التضخم المتسارعة دفعت بعض البنوك الاستثمارية مثل جولدمان ساكس إلى تقديم الموعد الذي تتوقعه لرفع المجلس سعر الفائدة إلى وقت مبكر من يوليو 2022 مقارنة بالربع الثالث من 2023 قبل ذلك. ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى وسجل عند 94.161 ليكون بالقرب من ذروة بلغها يوم الجمعة عند 94.302 وهو مستوى لم يشهده منذ 13 أكتوبر حسب "رويترز".

وانخفض الدولار الاسترالي 0.3% إلى 0.7498 دولار أمريكي مواصلا تراجعه عن أعلى مستوى في 4 أشهر تقريبا عند 0.75555 دولار أمريكي الذي سجله الأسبوع الماضي. واستقر اليورو عند 1.15605 دولار، ليبقى قريبا من المستوى الذي بلغه يوم الجمعة عند 1.1535 دولار وهو أدنى مستوى له منذ 13 أكتوبر.