الأسهم الأوروبية تستهل نوفمبر بارتفاعات قياسية

سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعات قياسية اليوم لتستهل نوفمبر بزخم قوي على خلفية نتائج أعمال إيجابية وجاء أفضل أداء لأسواق منطقة اليورو في التعاملات المبكرة. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% بحلول الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش متجاوزا أعلى مستوى له على الإطلاق الذي بلغه في منتصف أغسطس.

وتتدعم المعنويات العالمية بدفعة ما بعد الانتخابات في اليابان واستقرار أسعار الفحم في الصين. وارتفع المؤشران داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي 0.8% بينما زاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4% فحسب. وانخفض سهم بنك باركليز البريطاني 2% بعد أن قال إن الرئيس التنفيذي جيس ستالي سيتنحى عن منصبه بعد تحقيقات جهات تنظيمية بشأن علاقاته مع جيفري إبستين.