الأسهم الأوروبية تستهل نوفمبر بارتفاعات قياسية

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

 

سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعات قياسية اليوم لتستهل نوفمبر بزخم قوي على خلفية نتائج أعمال إيجابية وجاء أفضل أداء لأسواق منطقة اليورو في التعاملات المبكرة. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% بحلول الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش متجاوزا أعلى مستوى له على الإطلاق الذي بلغه في منتصف أغسطس.

وتتدعم المعنويات العالمية بدفعة ما بعد الانتخابات في اليابان واستقرار أسعار الفحم في الصين. وارتفع المؤشران داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي 0.8% بينما زاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4% فحسب. وانخفض سهم بنك باركليز البريطاني 2% بعد أن قال إن الرئيس التنفيذي جيس ستالي سيتنحى عن منصبه بعد تحقيقات جهات تنظيمية بشأن علاقاته مع جيفري إبستين.

 

 

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. تعرف على اقوى شبكة محمول في منطقتك.. بهذه الطريقة؟!

إجراءات قانونية لمخالفي قرار تركيب الملصق الإلكتروني بالسيارات

أبرزها رغيف الخبز.. 10 تصريحات هامة لـ وزير التموين بشأن ارتفاع أسعار السلع (انفوجراف)

الفنانة أنوشكا تحُرر محضرا ضد جارها في أكتوبر.. والسبب صادم

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

عاجل.. أول فرمان من موسيماني بعد فوز الأهلي على البنك الأهلي

ريال مدريد يقترب من تأمين جوهرته

الكشف موعد تعاقد برشلونة مع تشافي