تأكد من سلامة عداد الكهرباء في 6 خطوات بسيطة

هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي يمكنك اتباعها لاختبارعداد الكهرباء والتأكد من سلامته بكل سهولة، في حالة شعورك أن معدلات الاستهلاك الموجودة بالعدد أكبر من استهلاكه الفعلي،

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية، الخطوات التي يجب اتباعها للتأكد من سلامة العداد وعدم وجود أعطال فنية تؤدي لارتفاع قمة فاتورة الكهرباء، وهي كالتالي:



- قم بفصل كل أجهزة المنزل بما فيها شواحن الموبايل من خلال نزع الفيشة من المنبع.



ـ وفيما يخص العداد الميكانيكي والديجيتال قم بتسجيل قراءة العداد بعد فصل كافة الأجهزة.



ـ أما بالنسبة للعداد مسبق الدفع “الشحن عن طريق الكارت”، يتم تسجيل الرصيد المتبقي بالعداد بعد فصل كافة الأجهزة.



ـ افصل لعداد لمدة 15 دقيقة، وبعدها قم بإعادة تشغيل الأجهزة الكهربائية مرة أخرى وتسجيل قراءة العداد مرة آخرى، أما فيما يخص العداد مسبق الدفع يتم تسجيل المبلغ المتبقي بالعداد مرة آخرى.



ـ وفي حالة أن القراءة ثابتة يكون مؤشر أن العداد الميكانيكي والديجيتال سليم، وإذا كان المبلغ المتبقي ثابت فتأكد أن لعداد مسبوق الدفع سليم.



ـ في حالة وجدت تغيير في قراءة العداد الميكانيكي أو العداد الديجيتال أو وجدت تغير المبلغ المتبقي بالعداد مسبق الدفع، غليك فورا التوجة للشركة لطلب فحص بالعداد للتأكد من سلامته.