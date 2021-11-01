نصائح لتجنب الحوادث وقت هطول الأمطار.. اتبعها

منوعات
بوابة الفجر
Advertisements

نظرا للتقلبات الجوية التي شهدتها البلاد اليومين الماضيين، تارة أمطار وتارة آخرى ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، نقدم لكم في السطور التالية مجموعة من النصائح التي يجب الالتزام بها لسهولة السير بالسيارة على الطرق أثناء هطول الأمطار وتجنب الحوادث، وفقا لتوصيات  الإدارة العامة للمرور:


وإليكم نصائح وإرشادات لتفادي الحوادث الناجمة بسبب الأمطار منها:

1. على قائدي السيارات السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.

2. يجب على قائدي السيرت التحكم في عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا.

3. على السائقين تشغيل المساحات بصفة مستمرة نظرا لوضوح الرؤية.

4. يجب على السائقين مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كم بالسرعة.

5. تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كى لا تنزلق السيارة يمينا أو يساران في ظل سقوط الامطار.

6. عليك الانشغال بالطريق وعدم الانشغال بغيره، لعدم فقدان التركيز.
 

الجوية اسباب التقلبات الجوية أخطاء تسبب حوادث الطرق الأرصاد الجوية حالة الطقس الأمطار
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. تعرف على اقوى شبكة محمول في منطقتك.. بهذه الطريقة؟!

إجراءات قانونية لمخالفي قرار تركيب الملصق الإلكتروني بالسيارات

الفنانة أنوشكا تحُرر محضرا ضد جارها في أكتوبر.. والسبب صادم

أبرزها رغيف الخبز.. 10 تصريحات هامة لـ وزير التموين بشأن ارتفاع أسعار السلع (انفوجراف)

عاجل.. أول فرمان من موسيماني بعد فوز الأهلي على البنك الأهلي

بمساعدة أصدقائه.. مفاجآت جديدة في قتل طفلة على يد طالب وإلقاءها ببئر بكرداسة

ريال مدريد يقترب من تأمين جوهرته

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة