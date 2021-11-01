نصائح لتجنب الحوادث وقت هطول الأمطار.. اتبعها

نظرا للتقلبات الجوية التي شهدتها البلاد اليومين الماضيين، تارة أمطار وتارة آخرى ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، نقدم لكم في السطور التالية مجموعة من النصائح التي يجب الالتزام بها لسهولة السير بالسيارة على الطرق أثناء هطول الأمطار وتجنب الحوادث، وفقا لتوصيات الإدارة العامة للمرور:



وإليكم نصائح وإرشادات لتفادي الحوادث الناجمة بسبب الأمطار منها:



1. على قائدي السيارات السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.



2. يجب على قائدي السيرت التحكم في عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا.



3. على السائقين تشغيل المساحات بصفة مستمرة نظرا لوضوح الرؤية.



4. يجب على السائقين مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كم بالسرعة.



5. تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كى لا تنزلق السيارة يمينا أو يساران في ظل سقوط الامطار.



6. عليك الانشغال بالطريق وعدم الانشغال بغيره، لعدم فقدان التركيز.

