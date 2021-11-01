وصفة مذهلة لتحضير متبل الشمندر في المنزل

إذا كنت ترغبين تحضير الشمندر في المنزل بطريقة جديدة ومبتكرة جربي تحضير متبل الشمندر بالطحينة ستحصلين على نتيجة مرضية حال اتباعك الخطوات التالية جيدا.

في البداية لمن لا تعرف الشمندر فهو البنجر ولكنه بمسمى آخر، ويمكنك إعداده بأكثر من طريقة ويمكن تناوله على السلطة حيث أن له العديد من المميزات والفوائد.

ومن هنا، اتبعي المقادير وطريقة التحضير التالية للحصول على متبل الشمندر بالطحينة مثل المطاعم:

مقادير متبل الشمندر بالطحينة:

- الشمندر: 8 حبات (متوسط الحجم)

- ملح: 5 اكواب (ملح كوشير)

- الثوم: فص (مطحون)

- عصير الليمون: ربع كوب

- الطحينية: ثلث كوب

- الكمون: رشّة

- زيت الزيتون: نصف كوب

- الشبت: 2 ملعقة كبيرة (مفروم خشن)

- النعناع: 2 ملعقة كبيرة (مفروم خشن)

طريقة تحضير متبل الشمندر

ويمكن تحضير متبل الشمندر عن طريق تسخين الفرن إلى 375 درجة.

ومن ثم، عليك عزيزتي أن تسكبي كوبًا واحدًا من الملح على صينية خبز ورتبي الشمندر فوقها.

ويجب عليك أن تقومي بتغطية حبات الشمندر بالملح المتبقي، وغطيه من جميع الجهات.

ثم قومي فيما بعد بشوي الشمندر لمدة 90 دقيقة في الفرن، حتى يمكنكِ إدخال سكين بسهولة في قطع الشمندر.

ويجب عليك أن تتركيه ليبرد، ثم ابشريه باستخدام المبشرة.

متبل الشمندر.. وصفة بسيطة

وأضيفي الثوم مع عصير الليمون والطحينة والكمون ثم اخفقي المزيج في إناء كبير.

أضيفي الماء البارد إلى الخليط، مع ملعقة كبيرة في كل مرة، وقومي بخفقه جيد حتى تحصلي على صلصة لطيفة وناعمة وسميكة قليلًا.

اخلطي الشمندر المبشور مع صلصة الطحينة وزيت الزيتون والشبث والنعناع وقدميه بالهنا والشفا.