إندونيسيا تسجل أعلى معدل تضخم في 5 أشهر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الإندونيسي اليوم الاثنين أن أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت في أكتوبر بأعلى معدل في خمسة أشهر.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.66 على أساس سنوي في أكتوبر، بعد ارتفاع بنسبة 1% في سبتمبر. وهو ما جاء متماشيا مع توقعات الخبراء.

وبهذا يكون التضخم في أكتوبر هو الأعلى منذ مايو عندما بلغ 1.68%.

ما التضخم الأساسي فسجل 1.23% في أكتوبر. وكان الخبراء يتوقعون أن يرتفع بـ 1.36%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.12% في أكتوبر، بعد تراجعها بنسبة 0.04% في سبتمبر.

وكان الخبراء يتوقعون ارتفاعا بنسبة 0.11%، حسب "الألمانية".

وبالنسبة للفترة من يناير إلى أكتوبر، بلغ التضخم 0.93%.

 

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