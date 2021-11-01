100 مليار دولار خسائر الاقتصاد الأمريكي بسبب ارتفاع درجات الحرارة





تهدد درجات الحرارة المرتفعة في الولايات المتحدة حياة العمال الزراعيين واقتصاد البلد على حد سواء، فهذا العام تراجع العمل بسبب القيظ، على ما تفيد إيرما جوميز التي تعمل في مجال الزراعة في كاليفورنيا منذ نحو عشرة أعوام.



ووفقا لـ "الفرنسية"، تروي جوميز التي فقدت زميلة لها وعيها في الحقل أمام عينيها وفارقت الحياة من شدة الحر "الأمر هائل بالفعل وهو قد يحصل لأي منا".



وتضع هذه العاملة قناعا يقيها من دخان الحرائق الحرجية الذي يغطي المنطقة بضباب يميل إلى الحمرة. ويؤدي العمل في حرارة شديدة إلى إبطاء الحركة والإصابة بالتعب والارتباك والإغماء، فضلا عن التسبب بارتفاع في حرارة الجسم قد يكون قاتلا أحيانا.



وتشير التقديرات إلى أن "الحرارة المرتفعة قد تتسبب في كاليفورنيا وحدها بالآلاف من حوادث العمل سنويا"، على ما قال جيسونج بارك عالم المناخ في جامعة كاليفورنيا.



وقد تعذر على إيرما جوميز (37 عاما) العمل لثماني ساعات في اليوم هذا الصيف، فكسبت 1700 دولار في الشهر، أي أقل بنحو 700 دولار من الفترة عينها العام الماضي. ويوازي هذا الفارق بالنسبة لها الإيجار الذي تدفعه.



وتقول كريستينا دال التي شاركت في إعداد دراسة لحساب منظمة "يونيون أوف كونسرند سايينتيستس" غير الحكومية إنه "في مجالات كثيرة من الزراعة، يتلقى العمال أجرا بالساعة أو المهمة، وإذا ما أخذوا استراحات، لا يدفع لهم، الأمر الذي يؤثر في وضعهم المالي".



ولا تقتصر التداعيات على العمال فحسب بل هي تطول الاقتصاد برمته، حسب دراستين حديثتين، فالبلد يفقد أصلا 100 مليار دولار في العام بسبب تراجع الإنتاجية نتيجة القيظ، وفي غياب تدابير للحد من احترار الكوكب، قد تبلغ هذه الخسائر 500 مليار دولار في 2050، حسب تقرير صدر في أواخر آب (أغسطس) عن مركز التكيف التابع لمؤسسة أدريين أرشت-روكفيلر.



وتقول كاثي بوجمان ماكلود مديرة المركز "عندما يكون الشخص أبطأ وتيرة وبحاجة إلى تناول مشروبات منعشة والاحتماء في الظل، تتراجع الإنتاجية من دون شك".



وقد سجل البلد حرارة قياسية في بعض المناطق الصيف الماضي ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع، وفق "يونيون أوف كونسرند سايينتيستس".



ويعمل ثلاثة ملايين أمريكي أسبوعا واحدا على الأقل في حرارة تتخطى 37.7 درجة مئوية، معرضين حياتهم للخطر.



وإذا ما استمر الأمر على هذا المنوال بحلول منتصف القرن، سيعمل نحو 18.4 مليون شخص لأكثر من أسبوع في حر شديد، ما يستلزم مزيدا من الاستراحات للحفاظ على صحتهم.



وتقول كريستينا دال "كل فرد، بغض النظر عن منصبه، سيتأثر بتداعيات تراجع الإنتاجية، وهؤلاء الأشخاص "يزرعون قوتنا ويحصدونه ويسلمون الطرود ويسهرون على صيانة مبانينا وطرقنا وجسورنا".



وخلصت الدراستان إلى أن الأولوية ينبغي أن تكون لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة لاحتواء الاحترار المناخي.



لكن بانتظار بلوغ الهدف المنشود، يوصي الخبراء بالاعتناء بالعاملين، وبالإجمال، لا بد من توفير ثلاثة عناصر لهم هي "المياه والظل والراحة"، حسب كريستينا دال.



وتقر كاثي بوجمان ماكلود بأن "الحر يقتل الأمريكيين أكثر من أي ظاهرة مناخية أخرى". وتؤيد الخبيرتان اعتماد قانون فيدرالي ينص على مزيد من تدابير الحماية وأيضا استراحات مدفوعة الأجر. وتقول دال إن "الهدف هو ألا يضطر العاملون إلى الاختيار بين صحتهم ورواتبهم".



وقد أعلن البيت الأبيض في أيلول (سبتمبر) عن مشروع قانون لحماية العمال، غير أن المسار التشريعي يستغرق وقتا طويلا.



وكاليفورنيا ومينيسوتا وواشنطن هي الولايات الوحيدة التي اعتمدت قواعد في هذا الخصوص تلزم مثلا الشركات توفير المياه والظل للعمال في أيام القيظ. وفي حال بلغت الحرارة مستويات لا تطاق، ينبغي لها التوقف بالكامل عن العمل.