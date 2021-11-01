ترتيب الدوري الإسباني والهدافين قبل مباريات الجولة الثالثة عشر



يستعرض لكم "موقع الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز والهدافين قبل مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر البطولة.

ترتيب الهدافين بالدوري الإسباني



عاد فريق ريال سوسيداد للجلوس على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، رغم سقوطه في فخ التعادل القاتل أمام ضيفه أتلتيك بلباو 1-1 في ديربي الباسك.



وعلى الجانب الآخر، استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات وحقق الفوز على ضيفه ريال بيتيس بثلاثية دون رد.



وعلى الرغم من التعادل أعتلي ريال سوسيداد جدول ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة بفارق نقطة عن عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني وإشبيلية الثالث، بينما أصبح رصيد بلباو 18 نقطة في المركز الثامن.



ولا تزال هناك مباراة مؤجلة لفريق ريال مدريد أمام نظيره أتلتيك بيلباو، ستقام في شهر ديسمبر المقبل.



وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-



1- ريال سوسيداد - 25 نقطة

2- ريال مدريد - 24 نقطة

3- إشبيلية - 24 نقطة

4- أتلتيكو مدريد - 22 نقطة

5-ريال بيتيس - 21 نقطة

6- رايو فاليكانو - 19 نقطة

7- أوساسونا – 19 نقطة

8 – أتلتيك بيلباو – 17 نقطة

برشلونة – 16 نقطة– 9

10 – فالنسيا – 16 نقطة

11– إسبانيول – 14 نقطة

12 – ريال مايوركا – 13 نقطة

13 – فياريال – 12 نقطة

14 – سيلتا فيجو – 10 نقاط

15 – إلتشي – 10 نقاط

16 – ديبورتيفو ألافيس – 10 نقاط

17– غرناطة – 8 نقاط

18 – قادش – 8 نقاط

19 – ليفانتي – 6 نقاط

20 – خيتافي – 3 نقاط



بينما جاء ترتيب هدافي الدوري الأسباني الممتاز كالآتي:-



كريم بنزيما - ريال مدريد: 9 أهداف

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد: 7 أهداف

ميكيل أويارزابال - ريال سوسيداد: 6 أهداف

راؤول دي توماس - إسبانيول: 6 أهداف

لويس سواريز - أتلتيكو مدريد: 6 أهداف