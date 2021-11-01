ارتفاع مؤشر نمو التصنيع في الهند في أكتوبر

ارتفع مؤشر نمو التصنيع الهندي للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر، حسبما أظهرت نتائج دراسة أجرتها مؤسسة "آي.اتش.إس ماركت" اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للتصنيع إلى مستوى 55.9 في أكتوبر مقابل 53.7 في سبتمبر. وتشير القراءة أعلى من 50% إلى تسجيل نمو، بينما تشير القراءة أقل من 50% إلى الانكماش.

وتعد القراءة الأخيرة هي الأقوى منذ فبراير.

وزادت الطلبات الجديدة بشكل أكبر في أكتوبر، وارتفع ناتج المصانع بوتيرة أكثر حدة تعد الأقوى منذ مارس. وسجل كل من المبيعات والإنتاج نموا. وارتفع إجمالي الطلبات الجديدة وزادت أعمال التصدير الجديدة بوتيرة قوية في أكتوبر.

وأظهرت الدراسة أن كميات الشراء زادت بأسرع معدل لها منذ أبريل.

وتسارع تضخم تكلفة المدخلات إلى أعلى مستوى له في 92 شهرا، كما زادت رسوم الإنتاج في أكتوبر.