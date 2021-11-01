بقيمة 7.5 مليار دولار.. شراكة بين صندوق إندونيسيا وموانئ دبي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال صندوق الثروة السيادي الإندونيسي وشركة موانئ دبي العالمية إنهما وقعتا صفقة بقيمة 7.5 مليار دولار لتشكيل كونسورتيوم على المدى الطويل للاستثمار في الموانئ البحرية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقالت موانئ دبي العالمية وهيئة الاستثمار الإندونيسية في بيان مشترك إن الكونسورتيوم سيستكشف الاستثمارات في المرافئ ومناطق البضائع والنقل البري من وإلى الموانئ والمناطق الصناعية مما سيقلل من التكاليف اللوجستية بإندونيسيا.

وقال البيان إن موانئ دبي ستسعى إلى الاستفادة من منصتها الاستثمارية المشتركة مع صندوق التقاعد الكندي صندوق ودائع واستثمارات كيبيك.
أطلقت حكومة إندونيسيا صندوقها السيادي للثروة في فبراير باستثمارات مبدئية مليارات دولار.

والصندوق مكلف بزيادة أصوله إلى 20 مليار دولار من خلال جذب المستثمرين المشاركين لتمويل تطوير البنية التحتية في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. وقالت الإمارات في مارس إنها ستستثمر 10 مليارات دولار في الصندوق تنفَق على مشروعات في إندونيسيا.

وفي مايو وقعت الهيئة اتفاقا مع الصندوق الكندي وإيه بي جي أست مانجمنت وجهاز أبو ظبي للاستثمار لتأسيس منصة استثمارية بـ 3.75 مليار دولار تركز على الطرق التي يحتاج المرور عليها إلى دفع رسوم في إندونيسيا.

 

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