ننشر خطوات استخراج وتجديد جواز السفر.. وهذه والأوراق المطلوبة

خطوات استخراج وتجديد جواز السفر، أبرز ما يبحث عنه المصريين مما جعلها تتصدر محرك البحث الشهير «جوجل» في الأونة الأخيرة، حيث يريد الراغبون في السفر معرفة الخطوات والأوراق المطلوبة والرسوم المستحقة لتجديد الباسبور، وذلك استعدادًا للسفر من أجل سواء من العمل بالخارج أو الدراسة أو السياحة أو لغرض العلاج بالخارج.

خطوات استخراج وتجديد جواز السفر المصري



- يقوم الراغب في استخراج وتجديد جواز السفر المصري، بتجهيز كافة الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر.

- التوجه إلى أقرب مكتب جوازات وهجرة تابع له.

- سحب استمارة مجانية من الشباك وملئ البيانات المطلوبة باللغتين العربية والإنجليزية.

- يتم التوجه إلى مكتب مراجعة البيانات ولصق الصور.

- دفع رسوم استخراج وتجديد جواز السفر والتي تصل إلى 500 جنيه، مع دفع ضمان اجتماعي قدره 400 جنيه لمن هم دون مؤهل دراسي والحصول على إيصال استلام.

- يتوجه صاحب الطلب في اليوم الثالث لتقديم طلبه للحصول على جواز سفره، كما يوجد خدمة "مستعجل" التي تمكنك من تجديد الباسبور خلال 24 ساعة مقابل رسوم إضافية.

الأوراق المطلوبة بشأن استخراج وتجديد جواز السفر



- بطاقة الرقم القومي، أو إحضار شهادة الميلاد لمن أعمارهم أقل من 16 عام.

- صور شخصية، بعدد 4 صور مقاس 4*6 ولا بد أن تكون الصور حديثة وذات خلفية بيضاء حتى يتم قبولها.

- الشهادة العسكرية، حيث يجب إثبات المسافر من الذكور لموقفه من التجنيد، باستثناء من هم دون سن الـ19 عاما.

- المؤهل الدراسي، يجب إحضار شهادة المؤهل الدراسي في حال عدم ثبوتها في بطاقة الرقم القومي أو شهادة قيد من الكلية بتاريخ حديث.

- الحالة الاجتماعية، للإناث يجب أن تتقدم بمستند حالة اجتماعية سواء كانت الحالة متزوجة فسوف يكون المستند وثيقة زواج أو مطلقة فسوف يكون وثيقة طلاق، وإن كانت أرملة فسوف يكون المستند شهادة وفاة.

- جواز السفر السابق، حيث يجب تقديم جواز السفر السابق مع طلب تجديد جواز السفر، وذلك لأن جواز السفر يحتوي على بعض البيانات السابقة التي قد تكون مهمة في عملية تجديد الجواز.