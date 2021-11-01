وزير الزراعة يكرم أفضل منتجي القمح ويؤكد على ضرورة زيادة الإنتاجية لتقليل الفجوة الغذائية والاستيراد

خلال الاحتفال بختام الحملة القومية للقمح وتكريم أفضل المنتجين، أكد وزير الزراعة أن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، تعتبر من أهم البرامج التي تساهم بشكل كبير في التحسين من أجل التوسع الرأسي، بالمساهمة في استنباط أصناف جديدة من المحصول تمتاز بالإنتاجية العالية، ومقاومة الأمراض والتأقلم مع التغيرات المناخية المختلفة.



القصير أكد على أهمية تكثيف حملات توعية المزارعين لاتباع النظم الزراعية الحديثة، والممارسات الزراعية الجيدة، من خلال وسائل الإرشاد الزراعي المختلفة، وتأهيل المزارع الذي يتم تنفيذ الحقل الارشادي في ارضه، بأن يكون خير مرشد للمزارعين من حوله، لافتا إلى ضرورة التوسع في عمليات إنتاج التقاوي الجيدة وتغطية كافة القرى والمحافظات، لدعم المزارعين وتحقيق أعلى انتاجية تسهم في تقليل الفجوة الغذائية وفاتورة الاستيراد.



وأشار وزير الزراعة إلى أهمية التحول إلى نظم الري الحديث، لما لها من فوائد هامة، على رأسها زيادة الإنتاجية وخفض التكلفة، وترشيد استخدامات المياه، لافتا إلى ان القيادة السياسية تولى هذا المشروع اهتماما بالغا، كما تموله بقروض يتم سدادها على ١٠ سنوات ودون فائدة.

"القصير" أشاد بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ووزارة التعليم العالي والجهات المعاونة المحلية والدولية

في تنفيذ أكثر من 8000 حقل ارشادي على مستوى الجمهورية

كما وجه الشكر للمزراعين الذين يواصلون العمل لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين مؤكدا أن الزراعة أصبحت من القطاعات الاستراتيجية التي تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة نظرا لدورها في دعم الاقتصاد الوطني واستيعاب العمالة كما أنها المصدر الرئيسي للغذاء وتوفير المواد الخام لمعظم الصناعات الأخرى.



ومن ناحيته قال د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أن المركز سوف يسعى إلى زيادة انتاجية الفدان من القمح العام القادم وتنفيذ توجيهات وزير الزراعة في هذا الشأن مشيدا بجهود الباحثين في المركز وابحاثهم التطبيقية في خدمة المجتمع

د علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية أكد أن الدور الرئيسي للمعهد هو استباط أصناف وهجن جديدة من المحاصيل المختلفة تتميز بالانتاجية العالية والمقاومة الاجتهادات البيئية والحيوية مشيرا إلى أن المعهد منذ عام 1981 وحتى الآن قام باستنباط 54 صنف بالإضافة إلى 5 أصناف جديدة تحت التسجيل حاليا.



حضر حفل التكريم

د عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

د السيد خليفة نقيب الزراعيين

الدكتور نصر العبيد مدير المركز العربي للدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»

واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب

وقيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية