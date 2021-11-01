مانشستر يونايتد يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء أتالانتا

الفجر الرياضي
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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أخبار سيئة تلقاها الجهاز الفني لمانشستر يونايتد بقيادة أولي سولشاير قبل مباراة الشياطين الحمر غدًا أمام مضيفه أتالانتا الإيطالي.

مانشستر يونايتد يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء أتالانتا 

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على أتالانتا الإيطالي غدًا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأكد غياب المدافع السويدي فيكتور ليندلوف لاعب مانشستر يونايتد عن فريقه في مباراة الغد بسبب الإصابة.

وتعرض المدافع الدولي السويدي للإصابة في تدريبات مانشستر يونايتد ليغيب عن مباراة الغد.

ويحتل مانشستر يونايتد صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد ٦ نقاط.
 

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