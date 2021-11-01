السيسي: على الدول المتقدمة تقديم 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ بالدول النامية (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تشعر بالقلق بسبب الفجوة بين التمويل المتاح، وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية، ومن ثم فلا بد من وفاء الدول المتقدمة بتعدها بتقديم 100 مليار دولار سنويًا، لصالح تمويل المناخ في الدول النامية.

وتابع "السيسي"، خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ في «جلاسجو»، مساء الإثنين، أن القارة الافريقية تواجه التبعات الأكثر سلبيًا لظاهرة تغير المناخ، رغم عدم مسؤوليتها لتغير المناخ، ومع ذلك تقوم القارة السمراء بالعمل على مواجهة التغيرات المتاحة وفقًا للإمكانيات المتاحة.