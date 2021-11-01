عاجل من النائب العام بشأن واقعة ذبح شاب وفصل رأسه في الشارع بالإسماعيلية

بوابة الفجر
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أمر النائب العام، بسرعة إنهاء التحقيقات في واقعة مقتل مجني عليه وإصابة اثنينِ آخرَينِ في الطريق العام بالإسماعيلية.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمسرح الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمان، وستعلن النيابة العامة عما ستؤول إليه التحقيقات لاحقًا.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم، واقعة مؤسفة، إذ أقدم مضطرب نفسيا على ذبح شاب وفصل رأسه عن جسده في الشارع وأمام المارة.

وسار الجاني برأس القتيل في الشارع، وقد أصاب اثنين آخرين.

قرار النائب العام
قرار النائب العام
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