غرفة الفجيرة تبحث العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كوريا

بحثت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة مع القنصلية العامة لجمهورية كوريا فى الإمارات سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وإمكانية خلق علاقات تعاون مشترك بين أصحاب الاعمال في الفجيرة وجمهورية كوريا.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة سرور حمد الزوهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة سعادة مون بيونغ جون القنصل العام لجمهورية كوريا بدبى بحضور سعادة كل من خميس محمد الزيودي أمين السر وخالد خلفان الكعبي أمين الصندوق ومحمد أحمد اليماحي وسيف علي سيف العطر وعائشة محمد الجاسم أعضاء مجلس الإدارة وسلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة.

وثمن سعادة سرور الزوهري تطور وازدهار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الامارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا بصفة عامة وبين إمارة الفجيرة وجمهورية كوريا بصفة خاصة معربا عن أمله في الارتقاء بمجالات التعاون التجاري والاقتصادي بما يحقق المصالح المشتركة لدى الجانبين.

واستعرض سعادة سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة خلال اللقاء السمات الاقتصادية التي تتميز بها إمارة الفجيرة وموقعها الجغرافي والاستراتيجي وإطلالتهاعلى خليج عمان والمحيط الهندى ما جعلها مركزًا حيويًا لحركة السفن التجارية ما بين الشرق والغرب.

وأشار إلى أن ميناء الفجيرة يعتبر الثاني عالميًا في مجال تزويد السفن بالوقود كما تحتل منطقة الفجيرة للصناعة البترولية " فوز " المرتبة الثالثة في مجال تخزين النفط على مستوى العالم.

وأكد حرص الغرفة على دعم العلاقات بين أصحاب الاعمال في إمارة الفجيرة وجمهورية كوريا وإمكانية فتح قنوات للتواصل وتبادل المعلومات التي تسهم في خلق شراكات استثمارية مشتركة.

وأضاف الهنداسي إلى أن جمهورية كوريا،تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة مشيرًا إلى أنها تعد الشريك التجاري الأول عربيًا لكوريا الجنوبية، حيث تستحوذ الدولة على نحو 27% من إجمالي تجارتها مع الدول العربية، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2021، حسب بيانات وزارة الاقتصاد.

وأشار إلى أن الفجيرة ترتبط تجاريًا مع جمهورية كوريا وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 17.5 مليون درهم في العام 2020.وأكد امكانية تقديم التسهيلات للشركات من جمهورية كوريا الراغبة في الاستثمار بإمارة الفجيرة وذلك بالتنسيق مع الدوائر المحلية المعنية.

من جانبه أكد القنصل العام لجمهورية كوريا حرص بلاده على تعزيز ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دولة الامارات العربية المتحدة مشيدا بالتطور التنموي الذى تشهده إمارة الفجيرة في كافة المجالات.

وأعرب عن تقديره للحرص الذي أبدته غرفة الفجيرة على توفير سبل الدعم والتعاون والتنسيق مع مجتمع الأعمال في جمهورية كوريا.. وقدم دعوة للغرفة لزيارتها فيما اعرب سعادة سلطان الهنداسي، عن الشكر والتقدير لسعادة القنصل العام لجمهورية كوريا على دعوته للغرفة لزيارة كوريا، مشيرًا إلى التواصل والتنسيق بين الجانبين لتحديد الوقت المناسبة لتلبية الدعوة.