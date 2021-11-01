بايدن يتعرض لموقف محرج خلال قمة المناخ في جلاسكو "فيديو"

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأثنين، خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2021، فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يغفو خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، وفقا لشبكة فوكس نيوز.



كما شوهد الرئيس الأمريكي، وهو يمسح عينيه والفيديو سرعان ما انتشر بسرعة، حيث سخر الكثيرون من الرئيس الامريكي لظهوره وكأنه يأخذ قيلولة سريعة.

وقالت فوكس نيوز، لطالما أشار الرئيس السابق دونالد ترامب إلى منافسه السياسي باسم "سليبي جو" أو "جو النائم" ومن المفترض ألا يساعد مقطع الفيديو الذي تم تصويره يوم الاثنين في إزالة هذا اللقب عن بايدن في أي وقت قريب.

Biden appears to fall asleep during COP26 opening speeches pic.twitter.com/az8NZTWanI — Zach Purser Brown (@zachjourno) November 1، 2021



