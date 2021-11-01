يبحث العديد من عشاق الدراما عبر موقع البحث العالمي «جوجل»، عن تردد قناة DMC دي إم سي الجديد 2021 على النايل سات، والقناة العامة، لمتابعة أحدث البرامج والمسلسلات الدرامية المختلفة، التي يجري عرضها على مدار الساعة.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الالكتروني، خلال السطور التالية، تردد قناة DMC دي إم سي الجديد 2021 على النايل سات وخطوات ضبط التردد على التلفاز، في التقرير التالي:-

تردد قناة DMC دي إم سي الجديد 2021

ويمكن لمحبي ومتابعي برامج قناة DMC دراما ضبط التردد الجديد، وذلك من خلال الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة دي إم سي



تردد قناة DMC دي إم سي الجديد 2021

التردد: 11449.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

طريقةضبط تردد قناة DMC دي إم سي الجديد 2021



ويمكنك ضبط تردد قناة دي إم سي دراما الجديد على شاشتك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- اضغط على زر Menu أو القائمة.

- اضغط على كلمة خيارات Options من القائمة.

- بعد ذلك اختيار تثبيت أو Installation.

- يفضل عند ضبط القناة اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- أدخل التردد كتابةً.

- اختر التردد الرأسي V.

- اختر معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.

- انتظر حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا اضغط على حفظ أو Save.

- بعد ذلك ابحث عن القناة ضمن قائمة القنوات الموجودة لديك لتجد أنّه تم ضبطها بنجاح على التردد الجديد.