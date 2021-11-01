متحدث الرئاسة: الملف الليبي حاضر في كافة مناقشات الرئيس السيسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس بقمة المناخ شهدت نشاطا كبيرا، بدأ منذ أمس بلقاء المستشار النمساوي، والذي كان مثمرا واستعرض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن الإشادة بالتجربة المصرية، ونجاح القاهرة في منع الهجرة غير الشرعية، ومكافحة التطرف والإرهاب، ونشر ثقافة التعايش.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة "صدى البلد" أن المستشار النمساوي كان حريصا على الاستماع لرؤية الرئيس ووجهة نظره بشأن حل أزمات المنطقة، في ظل تأكيد الرئيس على أهمية تقوية أركان الدولة الوطنية، والجيوش الوطنية، وتأكيده أن الميليشيات تعبث بمقدرات الدول والشعوب بلا أي مسؤولية.

وأشار إلى أن الملف الليبي حاضر في كافة مناقشات الرئيس السيسي، وهناك محددات ثابتة يكررها الرئيس، بينها الالتزام التام بخارطة الطريق وإقامة الانتخابات في موعدها بشهر ديسمبر، والتي تعد استحقاقا مهما في مسير تسوية الأزمة السياسية في ليبيا، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أكد أهمية خروج المرتزقة من ليبيا.