تصدير 3800 طن ملح إلى لبنان عبر ميناء العريش



أكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استمرار عمليات تصدير الملح للأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحري، حيث تم استقبال السفينة ( ALYOUSSEF ) القادمة من ميناء دمياط والتي ترفع علم لبنان لشحن 3800 طن ملح إلى لبنان.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الاثنين - أنه بوصول هذه السفينة فإنها تعد الثامنة والأربعون التي تدخل الميناء منذ بدء تشغيله في يناير الماضي، والسابعة والعشرون من نوعها لتصدير الملح للسوق الخارجية; ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش إلى 114 ألف طن.

وأشارت إلى أن ميناء بورسعيد شهد تداول 31 سفينة حاويات وبضائع عامة، حيث استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة ( AK HAMZA ) التي ترفع بنما ويبلغ طولها 104 أمتار لتفريغ 7500 طن رخام بالميناء، كما استقبل الميناء سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة وغادرته 3 سفن وتتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

وأضافت أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 6 سفن حاويات وغادرته 6 سفن، بينما تتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن، كما أنه جاري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.