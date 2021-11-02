الأنبا باخوم في زيارة تفقدية لكنائس الدلتا

التقى، صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركيّة، بكهنة، وشمامسة منطقة الدلتا، بمشاركة الأب برنابا فانوس، راعي كاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا، والقائم بأعمال منطقة الدلتا، والأب بطرس إسطفان، راعي كنيسة مار جرجس بأشمون، والأب دانيال حنا، الراعي المساعد بكاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا، وشمامسة منطقة الدلتا: الشماس فرنسيس أنيس، والشماس بولا جرجس.

واطمئن نيافته خلال اللقاء على أحوال الكنائس، وتفقد أخبار الخدمات بجميع كنائس الدلتا. واختتم اللقاء بالصلاة من أجل كنائس المنطقة وخدامها