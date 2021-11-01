الأمير خالد بن بندر بن سلطان يلتقي وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي

الأمير خالد بن بندر
الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز - أرشيفية
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التقى الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، اليوم، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وذلك خلال زيارة سموه لجناح الإمارات المشارك في مؤتمر قمة المناخ كوب 26.

 

وجرى خلال اللقاء مناقشة جهود البلدين الشقيقين للحد من تداعيات التغيرات المناخية، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الصلة بقضايا المناخ المختلفة.

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأمير خالد بن بندر بن سلطان وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قمة المناخ

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