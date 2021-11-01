حالة الطقس غدا الثلاثاء 2-11-2021 في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 2-11-2021 في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدا الثلاثاء



وكشف البيان الصادر عن هيئة الأرصاد قبل قليل، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدا، حيث تتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد حالة الطقس غدا نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر



ويقول الخبراء إنّ حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس غدا في مصر



القاهرة 30 19

الإسكندرية 29 19

وادي النطرون 29 18

طنطا 29 19

شبين الكوم 30 20

دمنهور 28 19

بلطيم 28 20

مطروح 29 18

السلوم 29 15

سيوة 28 16

بورسعيد 28 21

دمياط 28 21

الزقازيق 30 19

المنصورة 29 18

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 28 19

رفح 27 18

رأس سدر 31 21

نخل 29 17

نويبع 30 23

طابا 29 20

كاترين 25 14

الطور 31 21

شرم الشيخ 31 24

الغردقة 32 22

مرسى علم 32 21

الفيوم 30 17

بني سويف 30 17

المنيا 31 17

أسيوط 31 18

سوهاج 32 18

قنا 33 19

الأقصر 35 20

أسوان 36 21

إدفو 36 21

أبو سمبل 36 22

الوادي الجديد 35 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 31 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 30 22