قطاع التصنيع الأمريكي يشهد تباطؤا في أكتوبر

بوابة الفجر
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تباطأ نشاط القطاع الصناعي في الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول مع انخفاض طلبات الشراء الجديدة إلى أدنى مستوى في 16 شهرا وبينما لا تزال المصانع تعاني من تأخيرات في إمدادات المواد الخام.

وقال معهد إدارة المعروض اليوم الاثنين إن مؤشره لنشاط المصانع في أكبر اقتصاد في العالم تراجع إلى قراءة عند 60.8 الشهر الماضي من 61.1 في سبتمبر أيلول.

وتشير قراءة فوق 50 إلى نمو في القطاع الصناعي الذي يشكل 12% من الاقتصاد الأميركي.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينخفض المؤشر إلى 60.5.

ما مدى تأثير أزمة سلاسل التوريد على القطاع؟

ويواجه الاقتصاد صعوبة بسبب نقص في إمدادات المواد الخام في مختلف الصناعات مع استمرار اختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.

وساعدت قيود المعروض في كبح النمو الاقتصادي إلى أبطأ وتيرة في أكثر من عام في الربع الثالث.

حرب الرسوم الجمركية بين أميركا والاتحاد الأوروبي..هل تدعم قطاع التصنيع فيما بعد؟

انتهت حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي لمواد الصلب والألمنيوم، وهي التي  فرضها دونالد ترامب في 2018.

من المقرر أن تخفف تلك الخطوة من توتر العلاقات بين الطرفين، لأن ذلك سينعكس بإطار إيجاد حلول جديدة لتخفيف الانبعاثات الكربونية في قطاعي الصلب والألمنيوم.

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