انخفاض الأسعار الأوروبية للغاز الطبيعي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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انخفضت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم بعد تسجيلها زيادة بنسبة 15% في التداولات السابقة اليوم، في الوقت الذي تراقب السوق تأثير صدمات الإمداد والتقلبات الحادة في السوق.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي وهو الغاز القياسي للأسواق الأوروبية بنسبة 5.2 % عن ارتفاعه في وقت سابق من اليوم، حيث كان السعر بنسبة 2.4 %  قد ارتفع في ظهيرة اليوم إلى 28ر63 يورو لكل ميجاوات/ساعة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كما تراجع سعر الغاز الطبيعي المسال في تعاملات آسيا، بعد قرار السلطات الصينية زيادة إنتاج الفحم لتهدئة المخاوف بشأن نقص إمدادات الطاقة خلال الشتاء الحالي.

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