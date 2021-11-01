انخفاض الأسعار الأوروبية للغاز الطبيعي

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم بعد تسجيلها زيادة بنسبة 15% في التداولات السابقة اليوم، في الوقت الذي تراقب السوق تأثير صدمات الإمداد والتقلبات الحادة في السوق.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي وهو الغاز القياسي للأسواق الأوروبية بنسبة 5.2 % عن ارتفاعه في وقت سابق من اليوم، حيث كان السعر بنسبة 2.4 % قد ارتفع في ظهيرة اليوم إلى 28ر63 يورو لكل ميجاوات/ساعة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كما تراجع سعر الغاز الطبيعي المسال في تعاملات آسيا، بعد قرار السلطات الصينية زيادة إنتاج الفحم لتهدئة المخاوف بشأن نقص إمدادات الطاقة خلال الشتاء الحالي.